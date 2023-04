POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Bitburg (ots) - Ein Fenster wurde an einem VW Golf im Zeitraum vom Montag, 17.04.2023, 16.00 Uhr bis 21.15 Uhr, im Bereich der Baustelle in der oberen Saarstraße in Bitburg eingeschlagen und eine Jacke aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

