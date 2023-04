POL-PDWIL: Jacke aus parkendem Auto entwendet

Bitburg (ots) - Am Montag, 17.04.2023, 18.00 Uhr, wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer im Südring in Bitburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Am Dienstag, 18.04.2023, 01.00 Uhr, wurde in der Bitburger Straße in Bitburg-Mötsch ein 61-jähriger Mann kontrolliert der mit 2,75 Promille mit seinem E-Bike unterwegs war. Beide erwarten nun Strafanzeigen wegen ihres ...

