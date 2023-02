POL-GM: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Engelskirchen (ots) - In ein Ladengeschäft an der Overather Straße sind Unbekannte zwischen 18 Uhr am Freitag (17. Februar) und 8 Uhr am Rosenmontag eingestiegen. Um in das Gebäude zu gelangen, nutzten die Täter einen Nebeneingang des Gebäudes und hebelten dort eine Zugangstür auf. In dem Geschäft durchwühlten sie das Büro, flüchteten anschließend jedoch ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

