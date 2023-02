POL-GM: Auto aufgebockt und Räder gestohlen

Wipperfürth (ots) - Bargeld und eine Digitalkamera haben Kriminelle erbeutet, die in eine Kindertagesstätte in der Alte-Kölner-Straße eingestiegen sind. Zwischen 16 Uhr am Freitag (17. Februar) und 8 Uhr am Montagmorgen brachen die Unbekannten zunächst eine Terrassentür und anschließend mehrere Schränke in der Kindertagesstätte auf. Mit aufgefundenem Geld und einer Digitalkamera traten sie die Flucht an. Hinweise ...

