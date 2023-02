Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Geschäft in Loope ein

Engelskirchen (ots)

In ein Ladengeschäft an der Overather Straße sind Unbekannte zwischen 18 Uhr am Freitag (17. Februar) und 8 Uhr am Rosenmontag eingestiegen. Um in das Gebäude zu gelangen, nutzten die Täter einen Nebeneingang des Gebäudes und hebelten dort eine Zugangstür auf. In dem Geschäft durchwühlten sie das Büro, flüchteten anschließend jedoch ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

