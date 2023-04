POL-PDWIL: Unterschlagung

Gerolstein (ots) - Am 17.04.2023 gegen 10:00 Uhr begab sich eine bisher unbekannte weibliche Täterin in das Bekleidungsgeschäft "Mr. Tom" in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier entwendete sie in einem unbeobachteten Moment einen grauen Mantel der Marke "ONLY". Im Anschluss entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Jegliche Hinweise zur Tat oder der Täterin dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

