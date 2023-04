POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfallfluchten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein

Bongard (ots) - Am 16.04.2023 wurde die Polizeiinspektion Daun über eine unzulässige Einleitung einer Flüssigkeit in den "Nohner Bach" in Bongard in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich tatsächlich eine leicht milchige Flüssigkeit in dem Bachlauf befand. Es wurden vor Ort Wasserproben entnommen. Die genaue Herkunft war bisher nicht abschließend feststellbar. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun ...

