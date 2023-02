Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallflüchtiger nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Mittwoch (15. Februar) kam es zur Mittagszeit gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 56 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige befuhr mit seinem PKW die B 56 aus Richtung Teveren kommend in Fahrtrichtung Gillrath und überholte gerade im für ihn zweispurigen Bereich ein vor ihm befindliches Fahrzeug. Zur gleichen Zeit kam ihm aus der Gegenrichtung ein heller Kastenwagen, möglicherweise der Marke Renault, entgegen. Dieser geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des ihm entgegenkommenden Verkehrs. Der Geilenkirchener bremste stark, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Vorher kam es laut seiner Aussage zu einer Berührung zwischen seinem PKW und dem entgegenkommenden Kastenwagen, der seine Fahrt in Fahrtrichtung Teveren fortsetzte und von der Unfallstelle flüchtete. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell