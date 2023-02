POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Hückelhoven (ots) - In den Abendstunden des 07. Februar wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hückelhoven mehrere Kilogramm Betäubungsmittel in einem Pkw aufgefunden. Der Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Betäubungsmittel dürfte mehr als 100.000 Euro betragen. Der festgenommene Fahrzeugführer wurde am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach dem Haftrichter beim Amtsgericht ...

mehr