Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsbehinderungen am Abend in Bismarck - Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend, 28. Mai 2023, mit zahlreichen Kräften den Verkehr in Bismarck abgesichert. Angesichts des Ausgangs der Wahl in der Türkei hatte sich ab etwa 19 Uhr eine zunehmende Anzahl an Menschen auf der Bismarckstraße versammelt. Vor allem auf Höhe der Tankstelle an der Kreuzung Bismarckstraße/Bickernstraße sowie Bickernstraße/Eichendorffstraße kamen in der Spitze über 1.000 Menschen zusammen. Wiederholt wurde Pyrotechnik gezündet. Gegen einen 34-Jährigen fertigten die Beamten daraufhin eine Anzeige.

Die Polizei sorgte für die Sicherheit vor Ort und sperrte die Bismarckstraße zwischen Hohenzollernstraße und Trinenkamp für mehrere Stunden.

Im Bereich Bismarckstraße/Walpurgisstraße/Liboriusstraße hatte zudem ein Auto gebrannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich hierbei um einen technischen Defekt. Trotzdem sammelten sich auch hier zwischenzeitlich zahlreiche, mutmaßlich schaulustige, Personen.

Ab Mitternacht lösten sich die Personengruppen allmählich wieder auf. Verletzte gab es nach aktuellem Stand keine.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell