Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 18jähriger in U-Bahn beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 18jähriger hielt sich am Samstag gegen 18:55 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle des Musiktheaters auf, als er von vier Tatverdächtigen unvermittelt angegangen wurde. Dabei schlug ihm ein Täter unmittelbar mit der Faust ins Gesicht. Als der GES zu Boden ging wurden ihm 70 Euro Bargeld aus der Hosentasche entwendet. Darüber hinaus wurde ihm die silberne Halskette, die der 18jährige um den Hals trug, abgenommen. Als zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes dem GES zu Hilfe eilten, flüchteten die Täter aus dem U-Bahnhof in Richtung Hauptbahnhof.

Die Täter konnten nur vage beschrieben werden: alle waren männlich, 17-20 Jahre alt, ca. 170-190 cm groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209/365-8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell