Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach gestohlenen Rollern

Gelsenkirchen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei Gelsenkirchen nach entwendeten Rollern in unterschiedlichen Fällen.

Einem Mann in Beckhausen wurde zwischen Sonntag, 30. April 2023, und Montag, 1. Mai 2023, sein schwarzer elektrischer Roller entwendet. Der 52-Jährige hatte ihn zuletzt am Sonntagabend im Hinterhof seines Wohnhauses in der Horster Straße abgestellt. (Foto 1)

Ebenfalls am Montag, 1. Mai 2023, wurden Einsatzkräfte am späten Abend nach Horst alarmiert. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei Unbekannte gegen 23 Uhr das silberne Mofa eines 20-Jährigen in der Emmichstraße entwendeten. (Foto 2)

Auch einem 67-Jährigen wurde sein Roller gestohlen. Er hatte ihn am Freitag, 12. Mai 2023, gegen 15 Uhr vor seiner Haustür auf der Dorstener Straße in Buer abgestellt. Als er am nächsten Tag zum Abstellort zurückkehrte, war sein Piaggio MP3 verschwunden. Der Großroller fällt durch die Anzahl seiner Reifen auf, von denen er drei hat. (Foto 3)

Hinweise zu den durchaus auffällig aussehenden entwendeten Rollern bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell