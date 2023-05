Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Einladung zur Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Einladung zur

Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

am Freitag, den 26. Mai 2023 um 10:00 Uhr im Fraport Conference Center, "Aura 10", Terminal 1 am Flughafen Frankfurt am Main

Bedeutende Aufgriffe und Ergebnisse des Jahres 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 26. Mai 2023 um 10:00 Uhr wird der Frankfurter Zoll die bedeutenden Aufgriffe und Ergebnisse des Jahres 2022 bekannt geben.

Für Film- und Fotoaufnahmen werden (erstmalig) "Asservaten-Highlights" des Jah-res 2022 zu den Schwerpunkten Rauschgiftschmuggel, Produktpiraterie, Arten-schutz sowie Produktsicherheit zu sehen sein. In unserem Themenpark werden Sie Gelegenheit zu Interviews haben, sowie einen Rauschgiftspürhund bei der Arbeit fil-men können. Für Fragen stehen die Stabsstellen Kommunikation gerne zur Verfü-gung.

Bitte kündigen Sie Ihre Teilnahme per Email an, unter: Presse.hza-ffm@zoll.bund.de. Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie.

René Tetzlaff

Leiter Hauptzollamt Frankfurt am Main

Cosima Schmidt

Leiterin Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Kontakte für Medienanfragen:

Hauptzollamt Frankfurt am Main

Stabsstelle Kommunikation

Christine Straß

Presse.hza-ffm@zoll.bund.de 069-690 73396 0160-506-1154 Zollfahndungsamt Frankfurt am Main Stabsstelle Kommunikation

Carina Orth

presse@zfaf.bund.de 069-50775 133 01516-5713768

