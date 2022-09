Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallzeit: 18.09.2022, 15:20 Uhr;

Unfallort: Borken, Heidener Straße / Dülmener Weg

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Sonntag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 54-Jährige hatte gegen 15.20 Uhr die Heidener Straße in Richtung Stadtkern befahren. In Höhe der Kreuzung mit dem Dülmener Weg und der Jahnstraße stieß die Rekenerin mit der 21-Jährigen zusammen: Die Borkenerin hatte nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht der Ampel vom Dülmener Weg kommend die Heidener Straße queren wollen. Die Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

