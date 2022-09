Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - B67 für Bergung nach Unfall gesperrt

Velen (ots)

Unfallzeit: 19.09.2022, 05:00 Uhr

Unfallort: Velen-Ramsdorf, B67

Nach einem Verkehrsunfall wird die Bundesstraße 67 zwischen den Anschlussstellen Velen-Ramsdorf und Borken-Gemen in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist es am Montag gegen 05.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Lkw beteiligt war. Die Bergung nimmt voraussichtlich sieben bis acht Stunden in Anspruch. Es wird nachberichtet. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell