Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Kradfahrer in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer in Horst am Donnerstag, 1. Juni 2023, sucht die Polizei nach Zeugen sowie weiteren Unfallbeteiligten. Ein 20-jähriger Duisburger fuhr mit seinem Zweirad gegen 19 Uhr auf der Markenstraße in Richtung Harthorststraße. Kurz vor der Kreuzung Markenstraße/Devensstraße fuhr ein schwarzes Auto von einem Parkstreifen auf die Straße, wodurch der Duisburger stark abbremsen musste, stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des schwarzen Autos, sich zwecks Sachverhaltsklärung bei der Polizei zu melden. Zudem bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich bei dem Verkehrskommissariat unter 0209 365 6250 oder der Polizeileitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell