POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die tatverdächtigen Einbrecher?

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 31. Mai 2023, ist ein sechs Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen lief das Kind um 16.43 Uhr an der Eickenscheidstraße in Ückendorf unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn. Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto dort entlangfuhr, kam trotz sofort eingeleiteter Notbremsung nicht mehr zum ...

