POL-GE: Ladendieb leistet massiven Widerstand - acht Beamte leicht verletzt

Ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger wurde am Mittwoch, 31. Mai 2023, gegen 20 Uhr von einem Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes auf der Cranger Straße in Erle dabei beobachtet, wie er das Geschäft samt unbezahlter Ware verlassen wollte. Als er den Unbekannten auf die Tat ansprach und seine Personalien feststellen wollte, schubste der Tatverdächtige den Mitarbeiter weg, lief zurück in den Laden und schließlich zu Fuß aus dem Geschäft hinaus. Die alarmierte Polizei konnte den Unbekannten aufgrund von Zeugenaussagen im Nahbereich in Erle antreffen. Da er keinen Ausweis mit sich führte, wurde er zur Feststellung seiner Identität in das Polizeigewahrsam im Süden gebracht. Während der Fahrt und in den Räumlichkeiten des Gewahrsams leistete der Mann durch Spuck- und Tretversuche massiven Widerstand. Er verletzte insgesamt acht Polizeibeamte leicht. Durch Ermittlungen konnte die Identität des Beschuldigten zweifelsfrei geklärt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Weiterhin wurden dem 28-Jährigen Blutproben entnommen, da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln stand. Aufgrund von Fluchtgefahr wurde er zunächst vorläufig festgenommen.

