Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Nachtrag zu Dachstuhlbrand

Freiburg (ots)

Breisach-Oberrimsingen - Wie bereits mitgeteilt kam es am Samstag, den 20.05.2023, gegen 11.30 Uhr, zu einem Brand einer Gartenhütte sowie einer Tanne im Bereich des Hofäckerrings. In der Folge kam es zudem zu einem zeitlich verzögerten Dachstuhlbrand an einem benachbarten Zweifamilienhaus. Vermutlich hatte Funkenflug die Isolierung unter den Dachziegeln entzündet. Personen hielten sich zum Zeitpunkt der Brandentdeckung nicht in dem Haus auf, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird aktuell auf 150.000 Euro geschätzt. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Breisach, Gündlingen und Rimsingen musste das Dach des Hauses weitestgehend abgedeckt werden, um die Glutnester zu beseitigen. Das Polizeirevier Breisach ermittelt zur Brandursache.

