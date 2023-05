Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montag, den 22.05.2023, gegen 02:22 Uhr, wurde ein Anwohner in der Kupfertorstraße durch laute Geräusche geweckt. Vom Fenster aus konnte er beobachten, wie sich eine männliche Person, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit orangenen Ärmeln, von der Örtlichkeit entfernte. Die hinzugerufene Polizei konnte an der Terrassentüre einer Gaststätte Spuren feststellen, die auf einen versuchten Einbruch schließen lassen. Das Polizeirevier Breisach bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07667 / 9117-0 zu melden.

