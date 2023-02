Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Lagerhalle eines Autohandels brennt in voller Ausdehnung

Hamburg (ots)

Hamburg Veddel, 28.02.2023, 01:39 Uhr, Feuer 3 Löschzüge, Georgswerder Bogen

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurden in der Nacht zu Dienstag offene Flammen aus einer Lagerhalle eines Autohandels im Georgswerder Bogen im Stadtteil Veddel gemeldet. Aufgrund der ersten Erkenntnisse löste der Führungs- und Lagedienst das Alarmstichwort "Feuer 2 Löschzüge" aus. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Lagerhalle mit den Maßen 20x30m aus bisher unbekannter Ursache in voller Ausdehnung brannte. In dieser Halle wurden Autoteile gelagert. In unmittelbarer Nähe zu dem Brandobjekt stand eine weitere Lagerhalle eines KFZ Reparaturbetriebes. Hier kam es bereits vor Eintreffen zu einer teilweisen Brandausbreitung. Auch dazwischen abgestellte Fahrzeuge auf einer Freifläche brannten. Zum Schutz der umliegenden Gebäude bauten die Einsatzkräfte umgehend eine Riegelstellung auf. Die Einsatzleitung bildete zwei Brandabschnitte zur Brandbekämpfung und erhöhte das Alarmstichwort auf "Feuer 3 Löschzüge". Über insgesamt jeweils eine Drehleiter wurden drei Wenderohre sowie diverse handgeführte B- und C-Rohre durch die Kräfte im Außenangriff vorgenommen. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde mit einem Bagger und Radlader angefordert, da die betroffene Halle einsturzgefährdet war. Die Zuwegung zum Brandgut stellte sich aufgrund von abgestellten Fahrzeugen schwierig dar. Hier setzten die Kräfte des THW diverse PKW um. An der teilweise betroffenen Lagerhalle wurde das COBRA-System eingesetzt um die Dachkonstruktion effektiv kühlen zu können. Die Brandausbreitung an diesem Objekt konnte gestoppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Einsatz dauert zur Stunde (28.02.2023 08:30 Uhr) weiterhin an. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wird die Einsatzstelle zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war zeitweise mit 75 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr gleichzeitig im Einsatz. Das Personal wurde in den Morgenstunden ausgetauscht.

