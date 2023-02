FW-HH: Wohnungsbrand in Hamburg Hamm - Feuerwehr rettet zwei Katzen aus verrauchter Wohnung

Hamburg (ots) - Hamburg Horn, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 26.02.2023, 16:07 Uhr, Laufkötterweg Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in den Laufkötterweg nach Hamburg Horn gerufen. Ein Anrufer meldete über den Notruf 112, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Frau in einer strak verrauchten Wohnung gesehen habe. Rauchmelder seien zu ...

mehr