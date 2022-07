Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Gefahrgutunfall - LKW verliert Salpetersäure

Reichenau (ots)

Reichenau-Mittelzell, 11.07.2022

Beim Warten auf Entladung entdeckte ein Lastwagenfahrer eines Gefahrguttransports am Montagmittag, 11.07.2022, eine aus dem LKW ausgetretene Flüssigkeit. Der LKW hatte 1 Palette Salpetersäure und 1 Palette Wasserstoffperloxyd in 25 bzw. 30 Liter Gebinden geladen. Die Flüssigkeit tropfte vom Laderaum auf die Strasse. Der LKW-Fahrer rief die Feuerwehr um Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiw. Feuerwehr Reichenau um 13:31 Uhr per Meldeempfänger und Sirene zum Gefahrguteinsatz. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr Reichenau wurde festgestellt, daß ein Salpetersäure-Behälter undicht ist und nur geringe Mengen weniger als ein Liter ausgelaufen sind. Der Behälter wurde sichergestellt und in einem anderen Behälter zwischengelagert. Die ausgelaufene Salpetersäure wurde gebunden und aufgenommen. Der Gefahrgut-LKW wurde von der Feuerwehr vollständig entladen und an den Adressaten der Lieferung übergeben. Der LKW wurde von außen, wie auch den Laderaum mit viel Wasser gereinigt. Durch die hohe Verdünnung mit Wasser wurden die geringen Mengen des ausgetretenen Gefahrstoffes neutralisiert. Der mit hinzu alarmierte Gefahrgutzug der Feuerwehr Konstanz konnte seine Einsatzfahrt abbrechen.

Insgesamt 20 Feuerwehr-Einsatzkräfte waren unter Leitung von Kommandant Andreas Schlegel mit dem Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz. Mit vor Ort waren der Kreisbrandmeister Andreas Egger, Mitarbeiter des Landratsamtes, der Zugführer Gefahrgutzug, ein Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Singen, das ABC-Erkundungsfahrzeug des Landkreises Konstanz, sowie Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle der PD Konstanz.

Einsatzende war um 15:15 Uhr.

