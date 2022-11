POL-MG: Wohnungseinbruch in Gladbach

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag, 15. November, gegen 14.40 Uhr in einem Geschäft an der Stresemannstraße in Rheydt einen räuberischen Diebstahl begangen. Eine Mitarbeiterin beobachtete einen der beiden Männer dabei, wie er Waren aus der Auslage nahm und nicht wieder zurücklegte. Als die Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, griff der Mann nach seinem Rucksack und flüchtete. Auf der ...

