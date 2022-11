Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 36jährige Radfahrerin stürzt bei Verkehrsunfall und verletzt sich lebensgefährlich

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 15.11.2022, um 18.33 Uhr, kam es auf der Speicker Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und einer Radfahrerin.

Zur Unfallzeit befuhr eine 36jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Fahrrad die Speicker Straße in Fahrtrichtung Rheydter Straße auf dem für sie rechten Fahrstreifen. In Höhe des dortigen Hotels wechselte sie auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem Pkw Citroen einer 27jährigen Frau aus Straelen, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Beim Zusammenstoß stürzte die 36Jährige und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde nach Erstversorgung am Unfallort zunächst einem Mönchengladbacher Krankenhaus zugeführt, von dort aber aufgrund ihrer Verletzungen in eine Unfallklinik in Krefeld verlegt.

Zeugenaussagen zufolge war das Licht am Fahrrad zum Unfallzeitpunkt nicht eingeschaltet.

Der Verkehr wurde am Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und umgeleitet. Es kam zu geringfügigen Beeinträchtigungen. Die Verkehrsmaßnahmen wurden gegen 19.00 Uhr aufgehoben. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell