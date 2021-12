Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 28 Jahre alten Mannes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befand sich der 28-Jährige in Begleitung eines weiteren Mannes am 11.12.2021, gegen 21:15 Uhr in am Theaterplatz. Hier wurde er von einem bislang unbekannten Täter im Bereich des Oberkörpers leicht verletzt. Zudem wies seine Jacke eine leichte Beschädigung auf. Die Kriminalpolizei aus Altenburg ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personenbewegen etc. geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell