Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gebäude

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Zwischen dem 01.12. und dem 15.12.2021 drangen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der Dorfstraße ein. Hier entwendeten sie diverse Elektrowerkzeuge und eine Holzsauna. Weiterhin versuchten sie einen abgestellten Pkw Trabant zu starten und beschädigten ihn dabei. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell