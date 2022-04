Hünxe (ots) - Am Mittwochmittag gegen 16.30 Uhr meldete ein Zeuge eine eingeschlagene Scheibe an einer Schule am Sternbuschweg. Über die zerstörte Scheibe gelangten Unbekannte in einen Klassenraum der Schule. Ob sie von dort etwas entwendeten, ist bislang noch nicht klar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0. Kontakt für ...

