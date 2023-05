Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Grünschnittverbrennung endet in handfester Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Wegen des Verbrennens von Grünschnitt kam es am Freitag, 19.05.2023, gegen 20.35 Uhr zwischen zwei 64 Jahre alten Männer wohl zu einer handfesten Auseinandersetzung. Einer der Männer verbrannte auf seinem Grundstück in der Läufelbergstraße Grünschnitt, was den Nachbarn aufgrund des Rauches wohl erzürnte. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch soll es dann zu einem Gerangel gekommen sein und die beiden 64-Jährigen gingen sich körperlich an. Erst als man das Martinshorn der Polizei hörte habe man voneinander abgelassen. Beide hatten sichtbare Verletzungen, verzichteten aber auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

