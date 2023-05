POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Busse mit Graffitis besprüht

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 21.05.2023 auf Montag, 22.05.2023, hebelten Unbekannte eine Tür einer Bäckerei in der Mühlestraße auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus den Räumlichkeiten wird ein kleiner Tresor, welcher an einer Wand befestigt war, entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

