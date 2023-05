Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung Landstraße 138

Entenbad - fünf Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 19.05.2023, kurz vor 14.00 Uhr, die Landstraße 138 von Steinen kommend und bog an der Einmündung zum Gewerbegebiet Entenbad nach links ab. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 68-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 42-jährige Pkw-Fahrerin sowie ihre beiden mitfahrenden 9 und 11 Jahre alte Kinder wurden leicht verletzt. Ebenso die 68-jährige Pkw-Fahrerin und deren 71-jährige Mitfahrerin. Der Rettungsdienst brache alle in ein Krankenhaus beziehungsweise in die Kinderklinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.500 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie eine Spezialfirma vor Ort, welche die Fahrbahn reinigte.

