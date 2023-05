POL-FR: Lkr. Emmendingen - Teningen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 21.05.2023, wurden gegen 10:20 Uhr die Rettungskräfte über Notruf in Kenntnis gesetzt, dass eine Mutter in der Hachberger Straße durch eine zugefallene Wohnungstür ausgesperrt wurde. In der Wohnung befand sich jedoch noch die neun Monate alte Tochter. Durch die Freiwillige Feuerwehr ...

