Polizei Mettmann

POL-ME: Am Wasserski-Gelände: Mercedes brannte aus - die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2305029

Mettmann (ots)

In Langenfeld ist in der Nacht zu Dienstag (9. Mai 2023) ein Mercedes vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung als Ursache aus und hat daher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hierbei bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:50 Uhr war ein Anwohner der Wasserski-Anlage an der Baumberger Straße in Langenfeld wegen eines lauten Knalls aus seinem Schlaf gerissen worden. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass ein auf dem Parkplatz an der Straße auf Höhe der Hausnummer 88 abgestellter Mercedes-Geländewagen in Vollbrand stand.

Der Mann reagierte daraufhin genau richtig und alarmierte die Feuerwehr, welche schnell vor Ort war, allerdings nicht mehr verhindern konnte, dass der Mercedes (Typ G-Klasse) vollständig ausbrannte.

Die ebenfalls alarmierte Polizei leitete noch in der Nacht Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache ein und geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Tatverdächtige Personen konnten im Umfeld im Rahmen einer Fahndung jedoch leider nicht angetroffen werden.

Daher hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und fragt:

Wer hat in der Nacht zu Dienstag (9. Mai 2023) rund um die angegebene Zeit verdächtige Personen im Bereich der Baumberger Straße bzw. am Wasserski-Gelände beobachtet oder wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

