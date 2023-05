Polizei Mettmann

POL-ME: 14-Jähriger von Trio beraubt - Polizei stellt 14-jährigen Tatverdächtigen - Wülfrath - 2305028

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 08. Mai 2023, raubte ein jugendliches Trio auf der Goethestraße in Wülfrath einem 14-Jährigen eine Bauchtasche. Die Polizei stellte im Rahmen der Fahndung einen 14-jährigen Tatverdächtigen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 20.00 Uhr hielt sich ein 14-Jähriger, gemeinsam mit zwei 15-Jährigen, am Busbahnhof in Wülfrath an der Straße Am Diek auf, als er von einem jugendlichen Trio auf seine mitgeführte Bauchtasche der Marke Eastpak angesprochen wurde. Um eine Konfrontation zu vermeiden, entfernte sich der 14-Jährige mit seinen Freunden über die Goethestraße in Richtung Mettmanner Straße. In Höhe der dortigen Bushaltestelle "Goethestraße" traf er erneut auf das jugendliche Trio, welches ihnen augenscheinlich gefolgt war. Unter der Androhung von Gewalt forderte einer der Tatverdächtigen nun die Herausgabe der Bauchtasche. Dieser Aufforderung kam der 14-Jährige aus Angst nach.

Ein aufmerksamer Zeuge, welcher die Tat beobachtet hatte, alarmierte folgerichtig die Polizei. Als die Beamten die Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung an der Straße Am Diek antrafen, floh das Trio in den angrenzenden Park.

Ein 14-jähriger Velberter konnte auf seiner Flucht in einer Tiefgarage an der Wiedenhofer Straße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Tatverdächtigen entkamen unerkannt.

Die circa 16-17 Jahre alten Mittäter mit südostereuropäischem Erscheinungsbild können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person: - circa 180 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einem rot-weiß gestreiften Pullover der Marke "Carlo Colucci" sowie einer roten Jogginghose der Marke "adidas", schwarzen Turnschuhen der Marke "Nike" sowie einer beigen Basecap der Marke "Gucci" 2. Person: - circa 180 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke und einer blauen Jeans sowie einer schwarzen Basecap

Die Beamten brachten den polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Jugendlichen zur Polizeiwache Velbert und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Ob der Velberter sowie seine derzeit noch unbekannten Mittäter auch für ein gleichgelagertes Raubdelikt am 06. Mai 2023 im Stadtpark Wülfrath verantwortlich sind (siehe unsere Pressemitteilung vom 08. Mai 2023 unter der ots-Nummer: 230520 mit folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5503452), ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder auch zur Identität der flüchtigen Mittäter tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

