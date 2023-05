POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Mettmann / Langenfeld - 2305025

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (5. Mai 2023) in ein Dienstgebäude der Stadt Mettmann an der Peckhauser Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie Büros der Schulverwaltung und entwendeten Laptops. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete erste Ermittlungen ein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (7. Mai 2023) in einen Kiosk an der Ohligser Straße im Langenfelder Ortsteil Wiescheid eingebrochen. Gegen 5:05 Uhr war der Eigentümer des Kiosks aus seinem Schlaf gerissen worden, weil er über das Überwachungssystem auf den Einbruch in seinen Kiosk aufmerksam wurde. Dann konnte er beobachten, wie sich drei vermummte Personen gewaltsam Zugang in seinen Kiosk verschafft hatten und dort gerade Süßigkeiten und Zigaretten entwendeten. Anschließend liefen die Täter in einen vor dem Kiosk abgestellten VW Golf, in dem zwei weitere Mittäter warteten. Anschließend fuhr das Quintett unerkannt davon. Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung leider weder das Auto, noch verdächtige Personen antreffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

