Polizei Mettmann

POL-ME: BMW entwendet - Auto zur Fahndung ausgeschrieben - Langenfeld - 2305024

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Langenfeld haben in der Nacht zu Sonntag (7. Mai 2023) bislang noch unbekannte Täter ein Auto der Marke "BMW" entwendet. Die Polizei hat das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der BMW 116d war im Zeitraum zwischen 21:45 Uhr am Samstagabend (6. Mai 2023) und 0:30 Uhr in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 59b an der Industriestraße in Langenfeld abgestellt. Irgendwann in diesem Zeitraum müssen die Autodiebe den Wagen aufgebrochen, kurzgeschlossen und anschließend damit davon gefahren sein.

Besonders auffällig an dem acht Jahre alten Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "GL - MJ 185" ist seine Lackierung in der Farbe "silber-metallic" mit schwarzen Seitenspiegeln und schwarzen Markenemblemen. Zudem sind an dem BMW im Bereich der Kotflügel auffällige gelbe Sonderlackierungen angebracht.

Der Wagen hat rund 150.000 Kilometer gelaufen und sein Zeitwert wird auf über 8.500 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs geben? Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell