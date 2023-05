Polizei Mettmann

POL-ME: Mit geklautem Auto verunfallt: Polizei ermittelt - Langenfeld

Köln - 2305021

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag (5. Mai 2023) ist bei einem Autounfall in Langenfeld eine 59 Jahre alte Frau - glücklicherweise nur leicht - verletzt worden. Zudem kam es zu einem hohen Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Wagen des Unfallverursachers in Köln entwendet worden war. Der Fahrer flüchtete gemeinsam mit seinem Beifahrer von der Unfallstelle - nun ermittelt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 16:45 Uhr war ein 68-jähriger Düsseldorfer gemeinsam mit seiner 59-jährigen Ehefrau in seinem Audi A4 über die Kronprinzstraße in Langenfeld in Richtung Schneiderstraße gefahren, als ihnen auf Höhe der Hausnummer 2 zwei Männer in einem grauen Renault Espace entgegen kamen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Renault in den Gegenverkehr, wo der Wagen mit dem Audi A4 zusammenstieß.

Die beiden Männer aus dem Renault stiegen nach dem Unfall augenscheinlich unverletzt aus und flüchteten anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Sie konnten auch im Rahmen der von der Polizei eingeleiteten Fahndung leider nicht mehr angetroffen werden.

Ferner stellte die Polizei im Zuge der Unfallaufnahme fest, dass der Renault Espace augenscheinlich am gleichen Tag im Zeitraum von 4:30 Uhr am Morgen bis 13:30 Uhr am Mittag von dem Parkplatz eines Supermarktes an der Longericher Straße in Köln-Ossendorf entwendet worden und daher zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem stellte die Polizei auf der Rückbank des Renaults Goldschmuck sicher, darunter Ketten, Armbanduhren sowie Anhänger und Krawattennadeln. Ob es sich bei dem aufgefundenen Schmuck um Diebesgut handelt, ist allerdings noch nicht geklärt und Gegenstand der eingeleiteten weiteren Ermittlungen.

Unterdessen wurde die 59-jährige Düsseldorferin bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen konnte.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden - die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe von mehr als 12.000 Euro.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zu dem Duo in dem Renault Espace? Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - circa 35 bis 40 Jahre alt - kurze schwarze Haare - trug ein schwarzes Tanktop sowie eine blaue Jeans - hatte laut Zeugen ein "osteuropäisches Erscheinungsbild"

Zu dem Beifahrer liegen keine weiteren Beschreibungen vor, außer, dass dieser etwas längere Haare als der Fahrer gehabt haben soll.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell