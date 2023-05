Polizei Mettmann

POL-ME: Kellerbrand in Hochhaus - Polizei stellt 14-jährigen Tatverdächtigen - Velbert - 2305022

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Velbert bereits berichtete, kam es in der Nacht zu Samstag (6. Mai 2023) zu einem Brand in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Velbert-Kostenberg (siehe dazu die Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5502639I).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Die Polizei konnte noch in der Nacht einen 14-jährigen Jugendlichen als möglichen Brandstifter ermitteln und vorübergehend in Gewahrsam nehmen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:20 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine unbekannte Person an einem Kellerfenster eines Hochhauses an der Straße Am Kostenberg. Als die Person sich von der Örtlichkeit entfernte und kurze Zeit später ein Brand in dem Kellerabteil ausbrach, alarmierte der Zeuge folgerichtig die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Velbert.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen konnte die Polizei einen 14-jährigen Velberter in Tatortnähe stellen. Der Jugendliche leistete bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand wobei er sowie ein Beamter leicht verletzt wurden. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus brachten die Beamten den Jugendlichen zur Polizeiwache nach Velbert und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und Widerstand ein. Die Polizei schätzt den entstandenen Brandschaden auf mehrere tausend Euro.

Der 14-Jährige wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Ob der Velberter, gemeinsam mit einem 15-jährigen Heiligenhauser sowie zwei 17-jährigen Velbertern, ebenso für eine Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen sowie für mehrere Graffitis an einer Grundschule an der Straße Bartelskamp in der Nacht auf Samstag, 6. Mai 2032, verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

