POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mülltonnen angezündet.

Am Sonntag (23.04.2023) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Mülltonnenbrand in der Leopoldstaler Straße aus. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand an mehreren Tonnen. Auch ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses wurde durch die Hitze beschädigt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

