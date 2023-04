POL-BO: Mehrere Einbrüche: Polizei nimmt zwei 13-Jährige vorläufig fest und bittet um Zeugenhinweise

Bochum, Duisburg, Castrop-Rauxel (ots) - Zwei Verletzte, hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Mittwochabend, 19. April, in Bochum-Werne ereignet hat. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Bochum fuhr gegen 21.25 Uhr auf dem Werner Hellweg in Richtung Hölterweg. In Höhe der Hausnummer ...

mehr