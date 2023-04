Polizei Bochum

POL-BO: Sachbeschädigung durch Graffiti in Herne: Zwei tatverdächtige Jugendliche ermittelt

Herne (ots)

Der Polizeiliche Staatsschutz hat zwei Fälle von Sachbeschädigung durch vermeintlich politisch motivierte Graffiti (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5351920) von Ende Oktober 2022 in der Herner Innenstadt aufgeklärt. Als dringend tatverdächtig gelten zwei junge Herner (14 und 15).

Die Graffitis waren um den 23. Oktober 2022 an Fassaden und Treppen des Kulturzentrums am Willi-Pohlmann-Platz in Herne gesprüht worden; eine weitere Sachbeschädigung durch Farbe fand sich im Eingangsbereich der Kirche an der Bahnhofstraße 38.

Da es sich bei den gesprühten Elementen unter anderem um verfassungsfeindliche Symbole handelte, war die Polizei zunächst von einem politischen Hintergrund ausgegangen. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich jedoch keine Hinweise auf eine politische Motivation der zwei polizeibekannten Jugendlichen.

Die Ermittlungen des Staatsschutzes sind jetzt an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell