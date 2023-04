POL-BO: Polizeilicher Staatsschutz des PP Bochum veröffentlicht Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität 2022

Bochum, Wuppertal (ots) - Schwerer Unfall in Bochum-Grumme: Ein Radfahrer (46, aus Bochum) ist von einem Pferdeanhänger erfasst worden - er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfall hat sich am Dienstag, 18. April, gegen 19 Uhr auf dem Castroper Hellweg ereignet. Der Radfahrer war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Hiltrop unterwegs. Als er in Höhe der A-43-Anschlussstelle Bochum-Gerthe die Zufahrt zur ...

