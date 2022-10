BPOL NRW: Erfolglose Diebestour - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Bielefeld (ots) - Am Freitagmorgen (21. Oktober) konnte dank der Videoüberwachung ein dreister Dieb durch die Bundespolizei am Bielefelder Hauptbahnhof festgenommen werden. Der 56-jährige Mann hatte zuvor einem in einer Sitzgruppe in der Haupthalle schlafenden Mann das Handy entwendet. Der Geschädigte erschien auf der Wache und erstattete Strafanzeige. Durch die Videoauswertung hatten die Bundespolizisten ein gutes ...

