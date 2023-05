Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Langenfeld

Monheim am Rhein - 2305026

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Mittwochabend, 03. Mai 2023, kam es auf der Dagobertstraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 19:10 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Radfahrer, welche die Dagobertstraße befuhren. Der zweite Radfahrer, ein circa 12-13 Jahre alter Junge, touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault Kadjar und stürzte anschließend zu Boden, wobei er sich glücklicherweise nur leicht verletzte. Der andere Radfahrer, bei dem es sich vermutlich um den Vater des betreffenden Jungen handelte, versorgte zunächst seinen Sohn und entfernte sich anschließend gemeinsam mit ihm von der Unfallörtlichkeit in Richtung Herderstraße, ohne sich um eine Schadensregulierung des beschädigten Renault zu bemühen. Die Zeugin alarmierte folgerichtig die Polizei. Sie kann den Jungen lediglich mit einem westasiatischen Erscheinungsbild und kurzen hellen Haaren beschreiben. Er soll ein helles T-Shirt getragen haben. Vater und Sohn sollen miteinander arabisch gesprochen haben. Der Vater soll circa 30-40 Jahre alt gewesen sein und einen Vollbart und schwarze Haare gehabt haben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schätzen den an dem geparkten Renault Kadjar entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Donnerstagvormittag, 04. Mai 2023, kam es auf der Straße Im Hülsenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Ford Focus mit einer Städtekennung aus Wuppertal (W-) hatte sein Fahrzeug gegen 08 Uhr in Höhe der Hausnummer 10 am Fahrbahnrand in einer der dortigen Parktaschen abgestellt. Als er gegen 10 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite, insbesondere am Kotflügel sowie dem Stoßfänger, fest. Die alarmierten Beamten konnten im Rahmen der Spurensicherung grünen Lackabrieb des Unfallverursachers sichern. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden an dem weißen Ford Focus auf mehrere tausend Euro.

---Erfolgsmeldung---

Am Samstag, 06. Mai 2023, kam es auf der Gerresheimer Straße in Hilden in Höhe der Beethovenstraße zu einem Auffahrunfall. Gegen 11:40 Uhr hatte sich an einer Ampel ein Rückstau gebildet. Der Fahrer eines Mercedes Benz E220 missachtete den verkehrsbedingt vor ihm wartenden Smart FORTWO eines 53-jährigen Düsseldorfers und fuhr im Heckbereich auf. Im Rahmen eines ersten Gespräches der Unfallbeteiligten gab der Unfallverursacher zu, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Als der 53-Jährige Düsseldorfer die Polizei alarmierte, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Beamten den flüchtigen Unfallverursacher, einen 18-jährigen Hildener, antreffen. Er gab die Tat reumütig zu. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein. Der entstandene Sachschaden an dem Smart wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 03. Mai 2023, kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Paketzuliefererdienstes an der Industriestraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines orangefarbenen Ford Fiestas hatte ihr Fahrzeug am Mittwoch, 03. Mai 2023, gegen 07:50 Uhr in einer der dortigen Parktaschen abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden im Heckbereich des Fahrzeuges fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Samstagvormittag, 06. Mai 2023, kam es auf der Brunnenstraße in Langenfeld-Reusrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 09:40 Uhr stellte der Fahrer eines grauen VW Golf sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Sportcenters rückwärts in einer Parklücke ab. Als er gegen 11:15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Radkasten fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstagvormittag, 02. Mai 2023, kam es auf der Krischerstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Skoda hatte sein Fahrzeug gegen 09:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ingeborg-Friebe-Platz abgestellt. Als er gegen 11 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Donnerstagnachmittag, 04. Mai 2023, kam es auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters an der Straße Am Knipprather Busch in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17:20 Uhr hatte der Fahrer eines grauen Jaguar XF mit einer Städtekennung aus Neuss (NE-) sein Fahrzeug in einer der dortigen Parktaschen abgestellt. Nur wenige Minuten später kehrte er zum Parkplatz zurück und stellte einen frischen Unfallschaden im Heckbereich fest, welcher vermutlich durch einen Einkaufswagen verursacht worden war. Der oder die unbekannten Verursacher entfernten sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Am Donnerstagnachmittag, 04. Mai 2023, kam es auf der Leienstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 86-jähriger Monheim mit seinem Audi A4 die Leienstraße in Richtung Humboldtstraße, als ihm plötzlich in der Einbahnstraße zwei Kleinkrafträder entgegenkamen. Der Monheimer wich den entgegen der Einbahnstraße fahrenden Kleinkrafträdern nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und prallte hierdurch gegen eine geöffnete Tür eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf Plus. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Audi als auch der VW Golf beschädigt. Die Fahrer der Kleinkrafträder entfernten sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen und konnten auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 1.500 Euro und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Einer der Mofa-Fahrer soll mit einer schwarzen Jogginghose der Marke "adidas" sowie einem schwarzen Oberteil und einem schwarzen Helm bekleidet gewesen sein. Der zweite Mofa-Fahrer soll ebenfalls einen schwarzen Helm und dazu einen blauen Kapuzenpullover und eine helle Hose getragen haben. Er soll ein helles Kleinkraftrad mit schwarzem Koffer geführt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

