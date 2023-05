Polizei Mettmann

POL-ME: Durchsuchungen unter Mithilfe von Spezialeinsatzkräften - Langenfeld

Hilden - 2305027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (9. Mai 2023) in Langenfeld und Hilden unter anderem unter Mithilfe von Spezialeinsatzkräften Durchsuchungsbeschlüsse in einer Wohnung und einer Gaststätte vollstreckt.

Folgendes war geschehen:

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann Ende Januar berichtet hatte, kam es am späten Samstagabend des 28. Januars 2023 auf dem Fritz-Gressard-Platz in Hilden zu einem größeren Polizeieinsatz, weil dort nach einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte ein 58-jähriger Langenfelder mit einer scharfen Schusswaffe geschossen haben soll (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2301106 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5428011).

Ermittlungen der Polizei erhärteten den Verdacht der Schussabgabe - allerdings konnte die in Rede stehende Waffe bei dem Einsatz Ende Januar, trotz Hinzuziehung eines Spürhundes, nicht aufgefunden werden.

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens gegen den 58-jährigen Langenfelder wurde heute auf richterliche Anordnung mit Hilfe von Spezialeinsatzkräften dessen Wohnung im Langenfelder Ortsteil Immigrath nach Beweismaterialien durchsucht. Ebenfalls durchsucht wurden, allerdings ohne Spezialeinsatzkräfte, die Räumlichkeiten der Gaststätte am Fritz-Gressart-Platz in Hilden - der Örtlichkeit, an welcher der Schuss abgegeben worden war. Bei dem polizeilichen Einsatz wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell