Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei bittet um Mithilfe!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 21.05.2023, auf Montag, 22.05.2023, öffnete ein Unbekannter eine Fahrzeugtür eines schwarzen Audis und entwendete eine Sonnenbrille sowie eine blaue Geldbörse. Der Audi stand im Belziweg. In der gleichen Nacht wurden in der Schulstraße ein Wohnwagen und ein Nissan durchwühlt. Aus einem Volvo, der in der Kanderner Straße stand, wurden zwei Zigarettenpäckchen sowie eine Geldbörse entwendet. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970 250, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich im Erfolgsfall mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen von Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell