Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw im Stadtgebiet kontrolliert +++ Fahrer offenbar unter Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst stoppten am Freitag, 19. Mai 2023, einen Pkw-Fahrer, der ihnen zuvor durch rücksichtsloses Fahrverhalten aufgefallen war.

Sie waren gegen 02:30 Uhr auf dem Hasporter Damm in Richtung Annenheider Allee unterwegs und schlossen auf einen vorausfahrenden BMW auf. Der Fahrer erhöhte daraufhin die Geschwindigkeit, wendete den Pkw unter Nutzung des Gehwegs und setzte die Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Zwischenzeitlich aktivierte Signale zum Anhalten wurden missachtet, die Fahrt durch die Karlsbader Straße fortgesetzt. An der Einmündung zur Straße "Am grünen Kamp" stoppte der Fahrer.

Der 18-Jährige machte einen stark verwirrten Eindruck, unter Alkoholeinfluss stand er nicht. Er stimmte der Durchführung eines Drogentests zu. Den ausgehändigten Becher für die Urinabgabe füllte er offensichtlich mit Speichel. Als ihm das weitere Vorgehen, nämlich die Entnahme einer Blutprobe erläutert wurde, nahm er einen Fluchtversuch vor. Er wurde nach wenigen Metern gestoppt und zu Boden gebracht, wo er sich aktiv gegen die Beamten wehrte. Auf der Dienststelle wurde dem jungen Mann erneut die Durchführung eines Drogentests angeboten. Zur Abgabe einer Urinprobe war er hier nicht mehr bereit.

Gegen den 18-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr infolge des Konsums von Drogen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, die Beamten beschlagnahmtem den Führerschein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell