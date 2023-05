Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Vatertag/Himmelfahrt 2023

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, fanden an mehreren Örtlichkeiten im Bereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Feiern zum "Vatertag" statt. Größere Veranstaltungen waren dabei in Heidkrug und auf der Delmenhorster Sommerwiese zu verzeichnen. Im Landkreis Oldenburg fanden Himmelfahrtspartys in den Gemeinden Hude und Ganderkesee, sowie der Stadt Wildeshausen statt. In Brake und Nordenham gab es Veranstaltungen am Weserufer bzw. dem Strand. Bis zum Abend verliefen alle Veranstaltungen ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Bei der Veranstaltung in Heidkrug zeigte ein 32-jähriger Delmenhorster gegen 21:00 Uhr den "Hitlergruß". Zum Zwecke des Ermittlungsverfahrens wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sollte seine Identität festgestellt werden. Damit zeigte er sich nicht einverstanden. Die Beamten brachten ihn zu Boden und sprachen zum Abschluss einen Platzverweis aus.

In Brake fiel ein junger Mann auf, der im Tagesverlauf mehrfach Polizeibeamte und Mitarbeiter des Landkreises angerempelt hatte. Gegen 21:30 Uhr verwiesen sie ihn wegen eines erneuten Vorfalls des Festgeländes an der Kaje. Dieser Platzverweisung kam er nicht nach. Als seine Personalien festgestellt werden sollten, sperrte er sich aktiv gegen die Maßnahmen und leistete Widerstand. Der junge Mann musste zu Boden gebracht werden. Gegen den 20-jährigen Braker leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste er die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen. Während des Vorfalls mit dem 20-Jährigen wurden die eingesetzten Beamten von einem 24-jährigen Braker massiv beleidigt. Auch ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren. Zudem ist ein 21-jähriger Braker in Gewahrsam genommen worden, der sich ebenfalls weigerte, einem zuvor erteilten Platzverweis Folge zu leisten. Trotz eines ausgesprochenen Verbots suchte er gegen 22:00 Uhr das Veranstaltungsgelände an der Kaje wieder auf. Eine Durchsetzung des Betretungsverbots war nur mit Zwang und der anschließenden Ingewahrsamnahme durchzusetzen.

An der Strandallee in Nordenham wurden die eingesetzten Beamten gegen 19:40 Uhr unflätig beleidigt. Ein entsprechendes Verfahren ist gegen einen 20-jährigen Nordenhamer eingeleitet worden. Zwischen 20:00 und 20:05 Uhr ist ein 28-jähriger Nordenhamer an der Strandallee von bislang unbekannten Personen mit einer Glasflasche geschlagen worden. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gefahren werden. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen. Ein 24-jähriger Nordenhamer schlug gegen 21:30 Uhr am selben Ort um sich und verletzte zwei Männer leicht. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Vor dem Hintergrund der bislang bekannt gewordenen Vorfälle kann der Verlauf des gestrigen Tages als ruhig gewertet werden.

