Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hatten +++ Verursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Freitag, 19. Mai 2023, gegen 04:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hatten entstanden. Beim Unfallverursacher wurde Alkoholgeruch festgestellt. Er erlitt leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Tscheche mit einem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Bremen. Ungefähr in Höhe des Parkplatzes Hemmelsberg wurde er von einem 52-jährigen Polen überholt, der die Autobahn ebenfalls mit einem Sattelzug befuhr. Ihnen folgte ein 31-jähriger Friesländer, der die Situation falsch einschätzte und mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen zunächst mit dem Sattelanhänger des 38-Jährigen kollidierte. Anschließend geriet er mit dem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit der Sattelzugmaschine des 52-Jährigen.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Am Sattelanhänger und der Sattelzugmaschine entstanden Schäden in Höhe von jeweils 5.000 Euro. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstele vorbeigeführt und konnte um 05:50 Uhr wieder freigegeben werden. Im Gespräch mit den beteiligten Personen nahmen Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn Alkoholgeruch beim 31-jährigen Verursacher wahr. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden.

Gegen ihn leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Entnahme einer Blutprobe wurde im Krankenhaus durchgeführt, in das er mit einem Rettungswagen gefahren wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell