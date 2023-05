Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Pkw überschlägt sich auf der Westlichen Ortsumgehung - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Beim Einbiegen von der Eisenbahnstraße in die westliche Umgehungsstraße übersah am Samstag, 20.05.2023, gegen 17.00 Uhr, eine 86-jähriger Pkw-Fahrer einen aus Auggen kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 22-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen, überschlug sich und kam in der Zufahrt einer Spielothek zum Liegen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

